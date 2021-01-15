Чита, 15 января 2021, 09:41 — REGNUM В Цасучейском лесничестве Забайкалья пойман местный житель, незаконно срубивший лес на 8,4 миллиона рублей. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Объём вырубленных деревьев составил 13,9 кубометра, сумма ущерба — 8,4 миллиона рублей», — пояснил заместитель директора ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края» Андрей Денисов. На самовольного вырубщика составлен протокол об административной ответственности.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье, несмотря на предпринимаемые меры, активизировались «чёрные лесорубы». Всего сначала 2020 г. в регионе выявлено более 1000 случаев незаконной рубки леса. Но нарушителей нашли немногим более двух сотен человек.
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