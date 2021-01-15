Нью-Дели, , 09:32 — REGNUM Как минимум 11 человек погибли и еще семеро были ранены в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автофургоном в штате Карнатака на юге Индии. Об этом 15 января сообщает газета Hindustan Times.

Кроме того, указывается, что авария произошла на автодороге в округе Дхарвад и уточняется, что большая часть из числа погибших — женщины. При этом водитель фургона также погиб и состояние нескольких пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Полиция ведет расследование причин и обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что двое сотрудников полиции погибли в результате столкновения трех автомашин на дороге в Кировской области.