Тюмень, , 09:30 — REGNUM В Тюменской области погиб фельдшер, который был вынужден идти в непогоду пешком 50 километров за забытым у пациента тонометром и пульсоксиметром. Подробности трагедии сообщила газета «Московский комсомолец».

Медика сбила машина 18 декабря 2020 года под Нижней Тавдой. Что делал на трассе, вдали от дома, в непогоду фельдшер Каир Кожахметов, сообщила его коллега. Она опубликовала пост в социальных сетях, где со слов Каира рассказала о приказе главной медсестры немедленно вернуть забытые у пациента тонометр и пульсоксиметр.

«Хоть пешком иди», — якобы приказали Каиру.

Автомобиль ему не предоставили. Денег на автобус у фельдшера не было. И Каир Кожахметов пошёл пешком в деревню за 50 км. На 27 км его насмерть сбила машина.

Трагическую историю 39-летнего Каира обсуждали в Тюменской области в социальных сетях. Тема скудной материальной базы сельских больниц региона поднималась в местных СМИ. Однако руководство больницы сослалось на выдумки коллеги погибшего, сейчас против неё выдвинуто обвинение в клевете.

«Девочки рассказывали, что главврач устроил допрос, выяснили, кто со мной поддерживает отношения. Меня в свою очередь запретили пускать на порог медучреждения. Теперь все сотрудники больницы напуганы», — поведала уволенная из больницы медработник, которая воспитывает одна двоих детей.

Но из больницы, по её словам, она ушла по другой причине, и за две недели до гибели Каира. После очередного разноса начальства ей стало плохо.

«После того случая стала заикаться, лечилась у невролога. Пришлось уволиться, испугалась, что меня до инсульта доведут. Писала жалобу в трудовую инспекцию, в другие ведомства по этому поводу, все бесполезно», — отметила женщина.

Она отметила, что Каир ездил на передвижном ФАПе по сёлам с утра до вечера, порой без выходных. Получал за это чуть более 20 тысяч рублей, семь из которых отдавал за съёмное жильё. Оплатить забытые тонометр и пульсоксиметр, которые стоят около трёх тысяч, он сразу не мог.

Заведующим ФАПами Олег Фалалеев заявил изданию, что не может объяснить поступок Каира Кожахметова, ведь якобы они » планировали сами туда заехать и забрать оборудование». Что касается его заявления о клевете на бывшую коллегу, то Олег Фалалеев пояснил — женщина сообщила публично слухи, не разобравшись.

«Мне не принципиально выиграть дело, главное, чтобы установили факт моей непричастности к данному происшествию. Для меня это самое важное. Меня уважают в коллективе. Из-за произошедшего авторитет мой падает, мне не совсем приятно. Я не преследую цель наказать ее, достаточно просто извинений», — отметил заведующий ФАПами.

При этом он признал, что зачастую машин не хватает и фельдшеры идут к пациентам пешком.

«Медработники всегда подвергаются риску, любого может сбить машина», — отметил начальник погибшего.

Медицинские приборы, кстати, возвращены, и с инвентаризацией в больнице будет всё в порядке.