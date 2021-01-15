Кызыл, , 09:20 — REGNUM Зампред правительства Тувы Олег Бады подвёл итоги обследования объектов после мощного землетрясения в Монголии, произошедшего рано утром 12 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, в связи с этим в тот же день режим ЧС был введён на территории четырёх районов.

«На сегодняшний день поводов для беспокойства населения нет, потому что ситуация под контролем. Первое же обследование, которое мы провели, позволяет утверждать, что никакой угрозы разрушения нет», — отметил вице-премьер.

По его словам, в республике нет закрытых из-за возможных повреждений зданий. Впрочем, обследования ещё ведутся в 7−8 районах. Поступление результатов в Кызыле ожидают к 16 января.

Предварительную сумму ущерба пока не определяли. При этом Олег Бады отметил, что у них уже есть опыт ликвидации последствий землетрясения в 2011 году. Поэтому в случае необходимости необходимое финансирование будет выделено из резервного фонда правительства.

Добавим, что режим ЧС в районах был снят 14 января.

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