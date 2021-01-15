Тулун, Иркутская область, , 09:08 — REGNUM В Иркутской области впервые оштрафовали граждан, не сообщивших о террористической деятельности. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В первом случае речь идёт о 24-летнем мужчине из Тулуна. На протяжении длительного времени он переписывался в мобильном приложении со своим соотечественником, зная, что тот занимается вовлечением в террористическую деятельность других граждан, готовит их отправку в Сирию.

Во втором — о 27-летнем сотруднике одной из иркутских транспортных компаний. Этот мужчина поддерживал общение с соотечественником — приверженцем радикальных течений ислама, готовившимся участвовать в деятельности террористической организации. Незаконная деятельность обоих собеседников пресечена. Судебные штрафы составили 30 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2020 года приверженец террористов был задержан в аэропорту Барнаула. Добравшись до Москвы, мужчина собирался отправиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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