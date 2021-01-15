Варшава, , 08:53 — REGNUM 14 января в столице Польши начались проблемы с подачей горячей воды и отопления населению. Перебои зафиксированы в 10 городских районах. Ситуация осложняется тем, что в текущее время там фиксируются сильные морозы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Причиной происходящего городские власти назвали небольшую аварию на Жеранской тепловой электростанции, которая произошла 14 января около 18:00 часов по местному времени.

На перебои в подаче горячей воды и отопления уже пожаловались жители следующих городских районов: Бялоленка, Бродно, Прага-Пулноц, Прага-Полудне, Тарговек, Беляны, Жолибож, Средместье, Воля и Бемово.

Пресс-секретарь Жеранской ТЭЦ Барбара Горзелак сообщила, что причина аварии устанавливается.

«В настоящее время на станции проводятся работы по устранению всех поломок, связанных с аварией. 15 января её работа должна полностью восстановиться, соответственно, тогда восстановится и подача горячей воды и отопления», — подчеркнула она.