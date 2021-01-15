Чебоксары, , 08:48 — REGNUM Чувашские полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в телефонных мошенничествах. Фигурантами уголовного дела стали пятеро жителей Москвы и Подмосковья, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе МВД по Чувашии.

Правоохранители считают, что участники преступной группы разместили в интернете объявление об оказании услуг по оформлению кредитов, обещая одобрение заявки в банке, за что брали деньги в качестве «посредников» с финансовыми учреждениями и подготовку необходимых документов.

В чувашской полиции также установили, что во время общения с потерпевшими злоумышленники переводили звонки друг на друга, где каждый при этом исполнял определённую роль. В результате потерпевшие оставались и без денег, и без кредитов.

Под уголовное преследование попали пятеро человек, которые проживают в Москве и Московской области. Пострадавшими по делу проходят четверо жителей Чувашии, ущерб оценивается в 90 тыс. рублей.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, которых подозревают в кражах с банковских карт граждан. Перед судом предстанут жители Мытищ (Московская область) и Ижевска (Удмуртия). Потерпевшими считаются более 60 жителей разных регионов.

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