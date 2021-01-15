Иркутск, , 08:47 — REGNUM Землетрясения, которые с 12 января 2021 года происходят в Монголии на озере Хубсугул и ощущаются в Иркутской области и в Бурятии, осложняя ледовую обстановку на Байкале, где процесс ледостава все ещё продолжается. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

«Первый лед рвет и растаскивает ветром. Ни в северной, ни в центральной части Байкал еще не встал. Даже Малое Море, которое обычно к середине января схвачено льдом, замерзло лишь частично и неравномерно: повсюду трещины, нажимы, много открытой воды. Ледяной покров неоднородный, толщина льда меняется, и ее невозможно предсказать. Ситуацию осложняет сейсмическая активность» — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, как минимум пять ощутимых сейсмических событий постигли жителей Иркутской области в 2020 году. Новый, 2021 год тоже начался с землетрясения в Монголии, которое ощущались и в Приангарье.

На озере Хубсугул в настоящее время происходят подземные толчки, иркутские сейсмологи зарегистрировали более 80 афтершоков. В связи с высокой сейсмической активностью сотрудники МЧС региона выпустили памятку.

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