Джакарта, , 08:46 — REGNUM Узнав о мощном землетрясении, президент Индонезии Джоко Видодо поручил главе национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо и министру социальных дел страны Три Рисмахарини прибыть в провинцию Западный Сулавеси, сообщает Detik.

По данным источника, Дони Монардо должен был совершить рабочий визит в Регентство Сумеданг, Западная Ява, вместе с рядом членов парламента Индонезии 15 января 2021 года. Визит в Семаранг был отменен.

Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отправил четыре вертолета к месту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 6,2 в Индонезии 637 жителей получили ранения и 3000 граждан эвакуировали в округ Маджене.

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