Петропавловск-Камчатский, , 08:37 — REGNUM У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2, сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 169 км к востоку от населенного пункта Мильково, очаг залегал на глубине 68 км.

Жертв и разрушений в результате землетрясения нет, подземных толчков жители Камчатки не ощутили, уточнили в РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января на территории Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9. В ночь на 15 января в стране зарегистрировали новое землетрясение магнитудой 6,2. В результате случившегося обрушилось здание больницы в городе Мамуджу.

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