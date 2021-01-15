Москва, , 08:32 — REGNUM Временная блокировка аккаунта противокоронавирусной вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter произошла из-за попытки взлома. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге, посвящённом вакцине.

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«Twitter восстановил доступ к учетной записи @sputnikvaccine, объяснив ограничение возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Вирджиния, США», — написали разработчики вакцины.

14 января об ограничении доступа к странице вакцины сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Пользователи, заходившие на страницу вакцины, видели запись о временном ограничении действия аккаунта из-за «необычных действий», которые зафиксировала администрация соцсети от имени этой учётной записи.

В РФПИ всех подписчиков страницы попросили обращаться к администрации Twitter с просьбой вернуть доступ к ней. Через Twitter создатели препарата открыто делились всей информацией о «Спутник V», подчеркнули они.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала немедленно реагировать на блокировку официальных аккаунтов политиков, организаций и СМИ в социальных сетях.

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