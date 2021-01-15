Самара, , 08:33 — REGNUM Один человек погиб при обрушении внутренней стены в многоквартирном доме в Самаре. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 14 января спасатели получили информацию о том, что на первом этаже многоэтажки по ул. Авроры, 181 обрушилась внутренняя кирпичная стена. По тревоге были подняты 19 спасателей на семи единицах техники.

Прибыв на место происшествия, они установили, что обрушение произошло в ходе строительных работ в коммерческом помещении.

Сообщается, что мужчина 1986 года рождения получил не совместимые с жизнью травмы, еще одни человек получил травмы.

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