Яунде, , 08:30 — REGNUM Около 5000 беженцев из Центрально-Африканской Республики (ЦАР) прибыли на восток Камеруна после недавних столкновений между армией и повстанческими группировками на подступах к столице страны. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В соответствии с заявлением, более 30 000 жителей ЦАР покинули свою страну после президентских выборов 27 декабря 2020 г. Они искали убежища в Камеруне, Чаде, Демократической Республике Конго и Конго-Браззавиль. По данным УВКБ ООН, по меньшей мере 500 центральноафриканских беженцев ежедневно въезжают в Камерун.

Сесар Чиломбо, заместитель представителя УВКБ ООН в Камеруне заявил, что вновь прибывшие сообщают о случаях жестокого обращения, грабежах и насилии.

Министр территориального управления Камеруна Поль Атанга Нджи, находившийся в Гаруа-Булаи, районе, граничащем с ЦАР, в минувшие выходные, чтобы оценить ситуацию, выразил свою обеспокоенность тем, что приток беженцев может представлять угрозу безопасности Камеруна.

По данным УВКБ ООН, по состоянию на декабрь прошлого года Камерун уже принял более 316 000 беженцев из ЦАР.

Напомним, что повстанцы «Коалиции патриотов за перемены», которые в настоящее время контролируют две трети территории ЦАР, захватили несколько ключевых городов страны, продолжив движение в направлении столицы страны, Банги. Повстанцы выступают против декабрьских выборов, результаты которых они отвергают.

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