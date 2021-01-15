Иркутск, , 08:19 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1508 человек, причём 11 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 15 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 44 745 человека (+261 за сутки). Госпитализированы 2594 пациента (+26 за сутки). Выздоровели 39 217 пациентов (+319 за сутки).

Ещё 195 жителя Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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