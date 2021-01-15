Джакарта, , 08:15 — REGNUM Число пострадавших в землетрясении, произошедшем в Западном Сулавеси в Индонезии утром 15 января 2021 года, увеличилось до 600 человек, сообщает CNN Indonesia.

В результате землетрясения магнитудой 6,2 в Индонезии 637 жителей получили ранения и 3000 граждан эвакуировали в округ Маджене.

В агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что из-за землетрясения были разрушены 62 дома, здание медицинского центра и офис военного командования.

Землетрясение также повредило электросеть и нарушило сотовую связь в районе Мамуджу.

Пострадавшие жители нуждаются в предметах первой необходимости, одеялах и матрасах, палатках для беженцев, медицинских услугах, продуктах питания и защитных масках.

«Мы всё ещё боимся. Несколько раз были небольшие землетрясения», — заявила местная жительница.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее семи человек погибли в результате серии землетрясений в Индонезии.

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