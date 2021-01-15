Кемерово, , 08:10 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка после появления информации о том, что ученица первого класса якобы угрожала одноклассникам ножом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация об ученице первого класса одной из школ города Кемерово, которая якобы пришла в учебное заведение с ножом и угрожала одноклассникам. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

В СКР отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители учеников одной из школ Кемерова пожаловались на угрозы в отношении детей со стороны агрессивной первоклассницы. По их словам, она якобы угрожала одноклассникам ножом.

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