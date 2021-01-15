Дальнегорск, Приморский край, , 08:07 — REGNUM Прокуратура Дальнегорска в Приморье утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Установлено, что с января по апрель 2020 года фигуранты уголовного дела, не имея разрешительных документов, вырубили на территории Мономаховского участкового лесничества деревья породы монгольский дуб и ясень общим объёмом свыше 80 куб. м. Экологический ущерб лесному фонду РФ оценён в почти десять млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд. Прокурором заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств в счёт возмещения ущерба. На транспортные средства и счета обвиняемых наложен арест», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконная вырубка деревьев на территории Киренского участкового лесничества Приангарья, выявленная ещё в марте 2020 года, вывела правоохранителей на след чиновников и их лесной «бизнес».