Чита, , 08:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 30 970 человек, причём 225 из них обнаружили за последние сутки.

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Как и днём ранее, причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четырёх человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 582. Из общего количества пациентов моногоспиталей 103 (+8 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 52 (+2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 28 587 пациентов (+221 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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