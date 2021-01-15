Джакарта, , 07:50 — REGNUM Не менее семи человек погибли в результате серии землетрясений в Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на индонезийское агентство метеорологии.

Еще более 600 пострадали из-за подземных толчков. Ранее было известно о трех жертвах и 24 пострадавших от землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января на территории Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9. В ночь на 15 января в стране зарегистрировали новое землетрясение магнитудой 6,2. В результате случившегося обрушилось здание больницы в городе Мамуджу.

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