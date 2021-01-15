Барнаул, , 07:45 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1728 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 139 человек, +49 за последние сутки) и ОРВИ (18 665 человек, +139 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 35 950 человек (+198 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 366 (+18 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента (+5 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1389 (по +8 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 32 207 человек (+105 за последние сутки).

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