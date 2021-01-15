Джакарта, , 06:51 — REGNUM В Индонезии 15 января возобновились поиски останков погибших с разбившегося авиалайнера Boeing 737−500 компании Sriwijaya Air, а также второго чёрного ящика. Об этом со ссылкой на представителя национального поисково-спасательного агентства М. Расмана сообщает портал Detik.

По словам Расмана, обломки лайнера «сносит в сторону других крупных островов», которые входят в архипелаг Серибу, поэтому для исследования прибрежных районов «активно будет задействована авиация». Погода, «по крайней мере, в первой половине дня», позволяет проводить и поиски под водой.

Отмечается, что всего в поисково-спасательной операции, зона которой расширяется, задействовано «более четырёх тысяч человек, в том числе около 300 водолазов, примерно 80 гражданских судов и кораблей ВМС, а также 13 самолётов».

Как сообщало ИА REGNUM, в ВМС Индонезии заявили, что поиски звукозаписывающего устройства разбившегося лайнера Sriwijaya Air продолжаются.

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