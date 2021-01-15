Владивосток, , 06:35 — REGNUM Снегоуборочная техника вышла на очистку краевых дорог — всего готовы к работе более 400 единиц спецмашин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Так, дорожни вышли на уборку снега в Хасанском, Надеждинском, Партизанском, Черниговском, Пограничном и Хорольском районах.

В достаточном количестве заготовлена пескосолевая смесь.

Вместе с дорожниками безопасность движения обеспечат дополнительные наряды ДПС, которые в случае необходимости будут ограничивать проезд транспорта, большегрузов.

Губернатор Олег Кожемяко акцентировал, что начинать работу дорожные и коммунальные службы обязаны сразу:

«Не надо ждать, пока машины раскатают снег по дороге — техника должна выходить сразу и работать в ночь, чтобы основные проезды были почищены. Главы муниципалитетов находятся на местах и лично контролируют очистку дорог».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья и Владивостока готовятся к ликвидации последствия снежного циклона.