Владивосток, , 06:18 — REGNUM С призывом соблюдать осторожность, помимо автолюбителей, пешеходов и работодателей, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в рыбакам — штормовые порывы ветра в период прохождения циклона приведут к разлому льда и выносу льдин в залив Петра Великого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»

Читайте также: Чтобы не было коллапса: власти Приморья призывали сократить рабочий день

С середины дня 15 января в Амурском и Уссурийском заливах ожидается частичный взлом припайного льда с последующим выносом в открытую часть залива Петра Великого.

«Прошу рыбаков не подвергать себя опасности. Рыба никуда не денется, можно организовать рыбалку в более безопасное время. Пока циклон проходит по Приморскому краю, прошу без нужды не выходить на лёд», — призвал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк обратились к руководителям предприятий и организаций с рекомендацией сократить рабочий день 15 января в связи с погодными условиями.