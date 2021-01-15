Владивосток, , 06:08 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк обратились к руководителям предприятий и организаций с рекомендацией сократить рабочий день 15 января в связи с погодными условиями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это позволит снизить риск пробок и аварий на дорогах из-за снегопада.

Снег в столице Приморья начался ранним утром 15 января, усиление осадков с сильным ветром прогнозируют после обеда. Жителей города просят без острой необходимости не пользоваться личным автотранспортом, а работодателей — отпустить пораньше сотрудников по домам.

В связи с неблагополучной погодой во Владивостоке развернут оперативный штаб — ожидается выпадение осадков до 15 мм с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Основной удар снежного циклона придётся на юго-восточные территории Приморья. Кроме столицы Приморья, обильные осадки прогнозируют в Артеме, Находке, Большом Камне, Фокино, Хасанском, Партизанском, Ольгинском районах и Лазовском округе.

«Необходимо принять все меры, чтобы не создавать пробок и заторов на дорогах, не мешать технике, которая будет работать, чтобы оперативно расчистить всё от льда и снега. В связи с этим прошу работодателей отпустить сегодня людей пораньше, чтобы они могли доехать домой до начала снегопада. Сосредоточены все силы и средства, чтобы уборка проводилась и днём, и ночью. В наших силах сделать так, чтобы последствия циклона были ликвидированы в кратчайшие сроки», — цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Оперативные службы приведены в повышенную готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке все городские службы находятся в режиме повышенной готовности и готовы оперативно приступить к устранению последствий снегопада, который будет сопровождаться сильным ветром, метелью, гололедными явлениями.