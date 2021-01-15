Петропавловск-Камчатский, , 04:37 — REGNUM На Камчатке 35 гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, который похитив миллионы рублей Минобороны РФ, дезертировал за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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«Суд постановил приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего М., виновного в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, п. «б» ч. 4 ст. 158 и ч. 1 ст. 338 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Капитан, являясь должностным лицом финансовой службы воинской части, присвоил себе более одного млн рублей госсредств, а также похитил более восьми млн рублей. Затем он дезертировал и покинул Камчатку. Уехав за границу военнослужащий использовал поддельные документы.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы и лишил его воинского звания «капитан». В пользу Минобороны РФ с него взыскано более 10 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вступил в силу приговор в отношении трех человек, осужденных за хищение и покушение на хищение дизельного топлива с кораблей Минобороны — всего на сумму свыше двух миллионов рублей.