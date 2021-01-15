Джакарта, , 04:01 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 6,2, которое 14 января произошло у побережья Индонезии, погибли три человека и пострадали 24. Об этом со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями сообщает портал Detik.

По предварительным данным, свои дома в провинции Сулавеси покинули около двух тысяч жителей.

Напомним, что эпицентр разрушительных подземных толчков находился на 139 км северо-западнее города Паре-Паре, а их очаг залегал на глубине 8 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано сейсмологами в Индонезии в районе Сулавеси.

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