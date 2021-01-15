Владивосток, , 03:59 — REGNUM Во Владивостоке все городские службы находятся в режиме повышенной готовности и готовы оперативно приступить к устранению последствий снегопада, который будет сопровождаться сильным ветром, метелью, гололедными явлениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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С 15 по 16 января ожидается снегопад с сильным ветром скоростью до 25 м/с. Высота снежного покрова может достигать 18 см.

«В городе сформированы 44 оперативные бригады. Это МЧС, энергетики, тепловики и другие ведомства. К работам по устранению аварий и ликвидации последствий непогоды готовы приступить 240 единиц техники и около 500 человек», — заверили в мэрии.

В круглосуточном режиме работает оперативный штаб для оперативного решения вопросов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций их устранения.

Утром 15 января на линию были готовы выйти 160 единиц спецтехники. С 4:00 во Владивостоке началась обработка дорог противогололёдными материалами.

«Из-за сильных осадков возможен сход снежных масс с крыш зданий. Соблюдайте осторожность — опасные участки должны быть ограждены, а крыши — своевременно очищаться от снега», добавили в горадминистрации.

С 15 по 16 января будет наблюдаться снегопад с сильным ветром скоростью до 25 м/с. Высота снежного покрова может достигать 18 см.

В соцсетях горожане мрачно шутят о том, что надо успеть до большого снега зарядить телефоны, набрать воды, закупить свечек и продуктов питания — ледяной шторм в декабре 2020 года надолго запомнится приморцам.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме Владивостока, сильный снег прогнозируют и в районах Приморья днём 15 января. Обильные осадки от 10 до 18 мм за 12 часов и менее пройдут в Артёме, Находке, Партизанске, Уссурийске, Большом Камне, Фокино, в Анучинском, Лазовском и Чугуевском округах, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Хасанском, Черниговском и Шкотовском районах.