Мурманск, , 22:56 — REGNUM В порту Мурманска обнаружено рыболовецкое судно, стоящее у причала в полузатопленном состоянии, сообщает 14 января Мурманская транспортная прокуратура.

Траулер «Бриз» стоит у причала Мурманской судоверфи «в частично подтопленном состоянии». Отмечено, что по данному факту Мурманская транспортная прокуратура начала проверку.

Надзорная служба проверит соответствие эксплуатации судна правилам безопасности.

Пострадавших нет, угрозы загрязнения окружающей среды не выявлено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Филиппинском море терпит бедствие грузовое судно под флагом Панамы