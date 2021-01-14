Липецк, , 22:33 — REGNUM В Липецке два человека получили ожоги в результате порыва теплотрассы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Днём 14 января 31-летний мужчина и 19-летняя девушка получили ожоги разной степени тяжести, обварившись горячей водой в результате порыва теплотрассы на улице Стаханова. Организована доследственная проверка. Опрашиваются потерпевшие и свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего и тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации и сотрудников органов муниципальной власти.

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