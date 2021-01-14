Астрахань, , 21:41 — REGNUM Следовавший в Иран теплоход «Композитор Гасанов» сел на мель в северной части Каспийского моря, сообщили 14 января в ГУ МЧС по Астраханской области.

Инцидент произошёл на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. На борту судна находятся 16 членов экипажа.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, повреждений теплоход не получил. Загрязнения воды также не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Астраханской области чуть более месяца назад. Судно было благополучно снято с мели.

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