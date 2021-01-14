Киров, , 21:35 — REGNUM Двое сотрудников полиции погибли в результате столкновения трех автомашин на дороге в Кировской области, сообщает 14 января региональная прокуратура.

Уточняется, что всего в этом ДТП погибли три человека.

Три легковых автомобиля — Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta — столкнулись на автотрассе «Киров — Советск — Яранск» в Кирово-Чепецком районе. В столкновении погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Granta и водитель автомобиля Hyundai Elantra. Пассажир Lada Granta был травмирован.

Причины и подробности ДТП выясняются.

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