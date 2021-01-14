Курган, 14 января 2021, 19:32 — REGNUM В Курганской области оператор котельной в селе Межборное Притобольного района получил травмы в результате разгерметизации котла. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.
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Инцидент произошёл ночью 13 января около 2021 года. Разорвавшийся котёл был установлен несколько лет назад, отмечают в ведомстве. Причины происшедшего устанавливаются, проводится проверка.
Сельские школьники переведены в связи с отсутствием отопления на дистанционный формат. Теплоснабжение жилых домов осуществляется в штатном режиме.
Напомним, в Курганской области до 16 января синоптики прогнозируют аномальные 40-градусные морозы.