Курган, , 19:32 — REGNUM В Курганской области оператор котельной в селе Межборное Притобольного района получил травмы в результате разгерметизации котла. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

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Инцидент произошёл ночью 13 января около 2021 года. Разорвавшийся котёл был установлен несколько лет назад, отмечают в ведомстве. Причины происшедшего устанавливаются, проводится проверка.

Сельские школьники переведены в связи с отсутствием отопления на дистанционный формат. Теплоснабжение жилых домов осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в Курганской области до 16 января синоптики прогнозируют аномальные 40-градусные морозы.