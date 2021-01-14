Сочи, Краснодарский край, , 18:11 — REGNUM В Сочи обвалился участок автодороги, завалив грузовую автомашину, сообщает 14 января пресс-служба муниципалитета Сочи.

Уточняется, что пострадавших в результате обвала нет, жилые дома в районе обрушения не располагаются.

Причиной образования оползня стали длительные дожди.

«Сегодня на улице Транспортной произошел обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет», — указано в сообщении пресс-службы.

«Грунт обвалившейся автодороги завалил грузовой автомобиль коммерческой торговой базы. При этом автомобиль не деформировался, водитель не пострадал», — уточняет пресс-служба.

Оперативные службы города работают на месте происшествия.

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