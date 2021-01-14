Выборг, Ленинградская область, , 18:06 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области задержаны шестеро мужчин, которые в декабре 2020 года напали на посетителей магазина, среди которых оказался полицейский, избили их, а позже вообще пытались убить. В домах злоумышленников обнаружено множество сходных с оружием предметов. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Группа мужчин была задержана по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемые в нетрезвом состоянии стояли возле входа в магазин в Выборге. Мимо них проходили три человека, один из которых был полицейский, в свободное от исполнения служебных обязанностей время. Он сделал замечание пьяным мужчинам, а те напали на «обидчика» и начали избивать полицейского и его знакомых.

Опасаясь за свои жизни, потерпевшие уехали на автомобиле. Однако злоумышленники бросились за ними в погоню, догнали и снова избили, но на этот раз с применением оружия. Так, полицейского ударили ножом в область жизненно важных органов, в другого мужчину произвели не менее четырех выстрелов с близкого расстояния из травматического пистолета. Третьего повалили на землю и стали избивать, но мужчина смог убежать.

«Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски по местам проживания подозреваемых. В ходе которых изъято более 20 наименований предметов, сходных с оружием: пистолеты, револьверы, карабины «Сайга», «Вепрь», автоматы ППШ, Калашников, по которым назначены необходимые судебные экспертизы, а также, предположительно, наркотические вещества», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время соучастники преступной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.