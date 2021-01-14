Париж, , 17:19 — REGNUM Десять человек, двое из которых — действующие военнослужащие, были арестованы и помещены под стражу во Франции в рамках дела о нелегальной торговле оружием. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro.

Арестованные, задержанные в регионе Иль-де-Франс, на востоке и на юге Франции, подозреваются в «приобретении, передаче, транспортировке вооружений категорий А и В преступной группировкой», которая, предположительно, продавала оружие наркоторговцам и представителям ультраправых движений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Париже состоялось очередное слушание по делу российского акциониста Петра Павленского, предположительно, ранившего ножом двух человек в новогоднюю ночь 31 декабря 2020 года.

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