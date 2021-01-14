Архангельск, , 17:08 — REGNUM Расследование дела о поджоге жилых деревянных домов в Архангельске привело следователей в офис крупной строительной компании «Аквилон».

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, сегодня, 14 января, в компании прошли обыски, в ходе которых был изъят пакет документов.

Застройщик в ответ на следственные действия поспешил уточнить, что они проводились в отношении индивидуального предпринимателя, который является подрядчиком компании.

Известно, что обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о поджоге двух домов на улице Водников в Архангельске.

«В районе переулка Водников нет ни земельных участков ни объектов строительства группы «Аквилон», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядные организации группы «Аквилон» ведут строительcтво объектов в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве. Качество строительных работ при этом оставляет желать лучшего — в прошлом году из квартир новостройки от «Аквилона» в Архангельске стали выпадать оконные рамы, а на устранение недостатков в другом, уже заселенном жилом комплексе, компании пришлось потратить более 3,2 млн. рублей.