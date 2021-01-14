Варшава, , 16:34 — REGNUM В польской Беруни (Силезское воеводство) днем 14 января произошел взрыв на одном из заводов, располагающихся на площади Альфреда Нобеля. Об этом передает Polskie Radio 24.

По данным прибывших на место происшествия сотрудников полиции, на данном объекте производят в том числе детали для мин, которые могут быть взрывоопасными. Завод принадлежит компании Polska Miedź.

На месте ЧП работают спасатели и полицейские. Прибыли также машины скорой помощи и отряд саперов. Пока не сообщается о пострадавших или жертвах.

Причина взрыва устанавливается.