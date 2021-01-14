Стокгольм, , 16:23 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 351 человека. Данная информация была опубликована 14 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 10 185 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 518 783 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 6 580 новых случаев заражения.

По состоянию на 14 января, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 367 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 4 491 пациент.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции от COVID-19 привили первых медиков