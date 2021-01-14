Элиста, , 16:05 — REGNUM В Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы Яшалтинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, в 2018 году экс-глава Яшалтинского РМО организовал передачу участка муниципальной земли в бессрочное пользование подведомственной коммунальной организации. При этом проводить работы на данной территории коммунальщикам было запрещено. На участке родственник чиновника занимался выращиванием урожая. Спустя два года глава района поручил работникам коммунального учреждения демонтировать и изъять принадлежащие фермеру водозаборные сооружения, предназначенные для полива сельскохозяйственных культур. Демонтаж привёл к гибели урожая. Причинённый ущерб оценивается почти в 600 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» направлены в суд.