Брянск, , 16:27 — REGNUM 54-летнего мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании, задержали сотрудники полиции и ФСБ Брянской области. Местный житель угрожал взорвать железнодорожный вокзал в Суземском районе, сообщает 14 января пресс-служба регионального УМВД.

Поздним вечером 13 января мужчина позвонил в экстренную оперативную службу и заявил, что заложил взрывное устройство на территории железнодорожного вокзала. На станцию прибыли спасатели, обследовали здание и прилегающую территорию, информация не подтвердилась. «Шутника» задержали в Жирятинском районе. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель признал свою вину, но не смог внятно объяснить причину звонка. Возбуждено уголовное дело.

Это уже второй случай ложного минирования в регионе за последние двое суток. Как сообщало ИА REGNUM, 12 января угрозы поступили от студента одного из вузов Брянска. Молодой человек решил таким образом сорвать сдачу экзамена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске студент «заминировал» своё учебное заведение