Уфа, , 20:32 — REGNUM 124 магазина нарушили запрет на розничную продажу алкоголя, который был установлен в Башкирии с 3 января по 6 января 2021 года. Об этом 14 января сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг региона.

По словам министра торговли и услуг республики Алексея Гусева, 120 магазинов, нарушивших запрет, было выявлено во время анализа в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Еще четыре магазина, которые нарушили запрет, были выявлены в ходе проверок в новогодние каникулы.

Сейчас в отношении нарушителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Чиновники напоминают, что согласно ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

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