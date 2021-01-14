Приштина, , 20:41 — REGNUM В косовском аэропорту Джаковица разместились около 70 человек, чьи дома были затоплены во время паводка, вызванного обильными осадками. По словам пострадавших, река вышла из берегов и затопила все, что у них дома.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в аэропорту людей снабдили едой, одеялами и одеждой для детей.

Глава муниципального отделения, отвечающего за защиту населения и спасательные работы Вехат Ходжай заявил, что затопление спадает и на данный момент ситуация стабильна. Специальные команды занимаются устранением препятствий с дорог.

В результате обильных осадков 6−11 января многие муниципалитеты Косово и Албании оказались затоплены, наиболее тяжелая ситуация сложилась в албанской Шкодре и косовских муниципалитетах Косово Поле, Джаковица и Дренас.

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