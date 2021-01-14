Приштина, , 22:34 — REGNUM Косовское метеорологическое агентство Prishtinaweather сообщило о слабых осадках 14 января.

Уже на выходных температура воздуха в Косово опустится до — 11 °C, что по косовским меркам считается «сибирскими морозами». И это при том, что многие косовары встретят непогоду в полузатопленных домах.

Отметим, что этой зимой природа не жалует Косово. Из-за обильных дождей вперемешку со снегом 6−11 января реки вышли из берегов и затопили сотни автомобилей и десятки населенных пунктов, оставив без крова десятки, если не сотни человек.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, десятки человек были вынуждены временно поселиться в аэропорту вместе с детьми из-за того, что находиться в их домах было небезопасно.

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