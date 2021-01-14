Джакарта, 14 января 2021, 15:19 — REGNUM В ВМС Индонезии заявили, что поиски звукозаписывающего устройства разбившегося лайнера Sriwijaya Air продолжаются, сообщает Detik.
Глава информационной службы ВМС Индонезии первый адмирал вооруженных сил страны Джулиус Виджохоно заявил, что второй «чёрный ящик» упавшего в Яванском море пассажирского самолета пока не найден.
Поисково-спасательная группа ВМС Индонезии продолжит поиск тел погибших, обломков самолетов и звукозаписывающего устройства.
Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии объявил о начале загрузке данных бортового самописца рухнувшего лайнера Sriwijaya.
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