Джакарта, , 15:19 — REGNUM В ВМС Индонезии заявили, что поиски звукозаписывающего устройства разбившегося лайнера Sriwijaya Air продолжаются, сообщает Detik.

Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета (с) twitter @Puspen TNI (Национальная армия Индонезии)

Глава информационной службы ВМС Индонезии первый адмирал вооруженных сил страны Джулиус Виджохоно заявил, что второй «чёрный ящик» упавшего в Яванском море пассажирского самолета пока не найден.

Поисково-спасательная группа ВМС Индонезии продолжит поиск тел погибших, обломков самолетов и звукозаписывающего устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии объявил о начале загрузке данных бортового самописца рухнувшего лайнера Sriwijaya.

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