Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону пассажиры общественного транспорта, которым отказали в перевозке без защитной маски, взялись за оружие и прострелили дверь автобуса. Оба инцидента расследуют сотрудники правоохранительных органов.

«В соответствии с действующими правовыми актами, прописано однозначно, что перевозка пассажиров без маски запрещена. У водителя, конечно, ограничены действия, но он имеет право не запускать пассажира без маски в автобус. У нас есть пассажиры, которые используют оружие. И были два случая, когда прострелили дверь в автобусе. Заявление подано в отделы полиции для принятия мер», — поделился директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов в эфире радио «Комсомольская правда».

В целом, по его словам, отмечается снижение нарушений масочного режима в пассажирском транспорте Ростова-на-Дону.