Белый Яр , Югра, , 14:53 — REGNUM В Югре в ходе следствия выявлены новые эпизоды преступной деятельности главы поселения Белый Яр. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в сентябре 2020 года в отношении главы посёлка было возбуждено уголовное дело за злоупотребления должностными полномочиями. Женщину обвинили в наделении муниципальным жильём 17 лиц, не имеющим на него право. Тем самым были нарушены права очередников, нуждающихся в квартирах.

В ходе следствия выяснилось, что глава Белого Яра в январе 2019 года предпринимала всяческие меры (претензионные письма, неустойка и даже режим ЧС) к расторжению контракта на сумму более 21 млн рублей на ремонт и содержание дорог, который предприниматель получил в результате участия в аукционе. Подрядчик был вынужден через месяц уйти с объекта. Тогда глава поселения без проведения конкурсных процедур заключила контракт на ремонт и содержание дорог с другим бизнесменом.

На данный момент глава Белого Яра, помимо злоупотребления полномочиями, обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

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