Мадрид, , 14:47 — REGNUM Во время снегопада, который накрыл Мадрид в начале января, город потерпел ущерб на сумму почти в 1,4 млрд евро. Об этом заявил мэр столицы Испании Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

«На данный момент мы подсчитали, что разрушительный ущерб последних дней составляет 1,398 млрд евро, что рассчитано на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу города», — сказал мэр.

Он попросил руководство Испании объявить столицу «зоной катастрофического бедствия», поскольку для такой меры присутствуют «все условия». Мартинес-Альмейда попросил испанское правительство «поспешить с ответом».