Сердобск, , 14:54 — REGNUM Центральная городская елка в Сердобске Пензенской области не выдержала разгула погодной стихии и рухнула на землю вместе с новогодним убранством. Фотографии инцидента появились в соцсетях.

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Жители города комментируют произошедшее: «Погода победила», «Бедненькая, даже она не выдержала», «Наша сердобская елочка не выдержала такой погоды!» и другие.

В других районах области также возникли проблемы. Так, в Башмаковском районе до школ не смогли добраться несколько учеников, которых обычно везут на автобусах образовательных учреждений. В районной администрации заявили, что всего осуществляют подвоз детей в восемь школ, чтобы не рисковать, учеников сегодня не повезли в четыре учебных заведения, информирует «Пензенская правда».

ИА REGNUM напоминает, 14 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провёл совещание с главами муниципальных образований по недопущению заторов на автодорогах и своевременной их очистке от снежных масс.

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