Ярославль, 14 января 2021, 14:31 — REGNUM В помещении детской больницы Ярославля, где произошло обрушение штукатурки потолка, пройдёт ремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрушение произошло в сестринской комнате пульмонологического отделения. Как рассказали в департаменте, протеку в крыше в больницы планируют устранить как только позволят погодные условия.
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