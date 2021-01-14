Ярославль, , 14:31 — REGNUM В помещении детской больницы Ярославля, где произошло обрушение штукатурки потолка, пройдёт ремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области

«13 января в помещении сестринской проводились работы по расчистке рустов потолка после протечки. В помещении кроме рабочих никто не находился. В той палате, где есть небольшая протечка, пациентов нет. Сейчас все последствия обрушившейся штукатурки устранены. В течение недели в сестринской пройдет ремонт», — сообщили в департаменте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрушение произошло в сестринской комнате пульмонологического отделения. Как рассказали в департаменте, протеку в крыше в больницы планируют устранить как только позволят погодные условия.

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