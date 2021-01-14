Нижневартовск, Югра, , 14:30 — REGNUM В Югре завершено следствие по делу участия пяти жителей Нижневартовска в террористической организации «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Следствием установлено, что вартовчане финансировали, а также привлекали граждан к участию в террористической деятельности. В ходе обысков у них были изъяты оружие и наркотики.

Пятеро жителей Нижневартовска обвиняются по ч.ч.1 и 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.